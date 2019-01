Impactante audio de Sala desde el avión antes de desaparecer

En las últimas horas se dio a conocer un audio que envió Emiliano Sala a un amigo antes de que su vuelo desapareciera. El futbolista argentino que se trasladaba de Nantes rumbo a Cardiff para iniciar entrenamientos con nuevo equipo aseguró en el mensaje que tenia miedo.

"Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos, locos?... hermano estoy muerto, estoy acá en Nantes haciendo cosas... así que nada muchachos estoy acá arriba del avión parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, mañana si arrancamos...si en una hora y media no tienen novedades mías no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo", son apartes del audio que dio a conocer C5N..

La policía, a través de redes sociales, comunicó que en el transcurso de quince horas de búsqueda se han encontrado varios objetos flotando en el agua, pero que no han podido confirmar que pertenezcan a la avioneta extraviada.