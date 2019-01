7 consejos para llevar una relación a distancia vía Whatsapp

La anterior no es cualquier frase lanzada al azar, es de hecho el sentimiento más genuino y sincero que alguien puede tener. ¿Alguna vez has tenido una relación a distancia? Todo es más duro cuando tu pareja no está cerca de ti, pero eso no quiere decir que sea imposible amar a alguien que está a cientos, quizás a miles de kilómetros de ti.

El tiempo se pasa lento, la añoranza persevera y la ansiedad de un beso se vuelve insoportable. No hay nada que hacer pues la distancia es la peor de las villanas y además de hacerte sentir miserable, es invencible... o eso pensábamos hace algunos años, justo cuando llegó WhatsApp a alegrarnos las mañanas con las notificaciones que se acompañan de un par de palabras alentadoras, bonitas y sinceras; de un emoji en forma de corazón o de un audio con el que puedes sentir que te habla al oído.

Si bien esa persona especial está lejos, enviar mensajes instantáneos es una gran ayuda para mantener contento al corazón, así que, viéndolo de esta forma, un romance vía WhatsApp resulta viable con amor, lealtad, nostalgia y algunos consejos sinceros:





1. Compartiendo tu rutina, para hacerle parte de ella aunque sea de manera virtual.

2. Tomando registro de sus lugares favoritos, los cuales sigues visitando para sentirlo cada vez más cerca.

3. antándole las canciones cursis que eran sus gustos culposos, sobre todo en ocasiones especiales como su cumpleaños.

4. Recordando las pláticas viejas, mismas con las que se enamoraron y construyeron el romance que hoy mantienen.

5. Enviándole fotos y gifs divertidos para que inicie su día de buen humor. ¿Perritos? ¿Por qué no?

6. Enviándole nudes intervenidas para que sepa cuánto te gusta y hacerlo reír

7. Mandándole notas de voz de "te extraño, por favor regresa" cuando el alcohol ya hizo efecto en ti (aunque después las borres para evitar hacerle sentir triste)





