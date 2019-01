¿Por qué Francia multó a Google?

Según la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), el buscador más grande del Internet fue multado con 50 millones de euros por "falta de transparencia, información incorrecta y ausencia de consentimiento válido en la publicidad personalizada".

Este organismo, encargado de velar por la protección de datos en Francia, justificó la elevada sanción por "la gravedad de las violaciones observadas en los principios de la protección de datos: transparencia, información y consentimiento".

Fuentes de Google comentaron a Efe que la compañía analizará la decisión para determinar cuáles serán sus "siguientes pasos" y defendieron su compromiso para alcanzar los "altos estándares de transparencia y control" que los usuarios esperan de la empresa.

"Estamos muy comprometidos con alcanzar estas expectativas y los requisitos de consentimiento del Reglamento General de Protección de Datos", expuso la multinacional.

Según la CNIL, las irregularidades detectadas en la multinacional estadounidense "dejan a los usuarios sin sus garantías esenciales, ya que practica operaciones que pueden revelar importantes partes de la vida privada".

"La información sobre las operaciones de procesamiento para la personalización de los anuncios queda diluida en varios documentos y no permite al usuario saber su alcance real", criticó.

La entidad intervino en reacción a las demandas de las asociaciones None Of Your Business (NOYB) y La Quadrature du Net (LQDN), para las que Google "no tiene base legal" para procesar información personal de sus usuarios destinada a la emisión de publicidad personalizada.



La CNIL multó en diciembre a otra empresa tecnológica estadounidense, la aplicación de transporte Uber, con 400.000 euros (454.000 dólares) por no haber hecho lo suficiente para proteger los datos de 1,4 millones de usuarios franceses