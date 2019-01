Muerte política de Jésus Santrich no procede: Procuraduría

El procurador Nicolás Yepes expuso ante el Consejo de Estado que no hay razón para declarar la muerte política del ex jefe guerrillero, Jesús Santrich por no posesionarse como representante a la Cámara el pasado 20 de julio, pues no lo hizo por razones ajenas a su voluntad.

Para la Procuraduría no se presenta un incumplimiento grave por parte de él, dado a que está privado de la libertad por el pedido de extradición de Estados Unidos y tuvo en consideración la sentencia que se emitió en favor de Aída Merlano por la misma razón.

Santrich aprovechó la audiencia, que aunque se hizo en La Picota fue transmitida virtualmente, para señalar nuevamente un presunto montaje por parte del Fiscal Néstor Humberto Martínez y para negar cualquier vínculo con el narcotráfico.

“Jamás he intentado, pensado si quiera, en mover un gramo de cocaína o cualquier otra sustancia o elemento ilegal para ningún lado. No soy un traqueto, soy un revolucionario y gestor de paz, que anhela que no se siga atropellando el derecho fundamental a la participación política. Que se respeten en este caso específicamente los derechos políticos del partido FARC”, dijo.

Por su parte, su abogado Alirio Uribe, reiteró que hay muchas inconsistencias en la captura administrativa que se le adelantó y aclaró que en este momento no tiene una medida de aseguramiento, pues nunca se ha hecho un control de legalidad de la privación de la libertad que ya se ha adelantado por más de nueve meses. Dijo Uribe también que Santrich no tiene procesos en Colombia y que no puede ser extraditado porque tiene un compromiso con la verdad.

“Ha firmado un compromiso de dar verdad plena en la Justicia Especial de Paz y esa verdad plena es para el país, es para las víctimas. Honorables magistrados, la ley estatutaria de la JEP en su artículo 56 dice ‘no procede la extradición de estas personas antes de que termine de ofrecer verdad’”, dijo.

El Consejo de Estado definirá ahora, si decreta la muerte política Santrich con los argumentos que escuchó de todas las partes.