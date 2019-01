El humorista Ibrahim Salem denuncia amenazas para él y su familia

El comediante y fu familia han recibido amenazas por los chistes que publicó en su perfil de Twitter. Dice que su mamá y sus hermanos han recibido llamadas de odio y amenazas, por su origen palestino llamándolos “terroristas”.

Dice que lamenta haber provocado semejante polémica, pero que no se arrepiente de haber publicado dichos tuits, según le dijo en entrevista, al medio on line noticiasrptv.com

“Honestamente me arrepiento de haber generado esa discordia, me arrepiento de haberle generado a mi familia un mal momento, pero no me arrepiento de haber contado mis chistes y haber dado mi opinión.