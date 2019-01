Partidos de Gobierno piden romper diálogo con ELN

El Centro Democrático y el Partido Conservador pidieron al presidente Iván Duque levantar las suspensiones de orden de captura en contra de los integrantes del ELN que están en Cuba por el atentado que cometieron en Bogotá.

El senador Ciro Ramírez aseguró que esa guerrilla se equivoca al querer presionar al Gobierno y que a través de acciones terroristas no lograrán nada.

“Esto no es una forma de presionar para una mesa de negociación, yo sí pienso que esta es una muestra de que ellos no tienen voluntad y hasta tanto ellos demuestren que de verdad quieren hablar de unos acuerdos, no debe existir ninguna mesa”.

A su turno el conservador Juan Diego Gómez indicó que el atentado demostró que no hay unidad en el ELN y que mientras unos guerrilleros están de vacaciones en Cuba otros están en Colombia delinquiendo a cuenta propia.

Por $500.000 arrendaron bodega para cargar carro bomba

“El país debe respaldar a nuestro presidente Iván Duque Márquez para levantar indefinidamente la mesa de diálogos con ese grupo terrorista del ELN. Los colombianos hemos vivido estos atentados y esos hechos no justifican de ninguna manera un eventual cese de hostilidades entre las partes”.

Los dos partidos respaldan plenamente al presidente Duque y a las Fuerzas Militares para perseguir con contundencia a los responsables del atentado en Bogotá.