“You” de Netflix ya alcanzó los 40 millones de espectadores

La nueva serie de Netflix “You” ha alcanzado en sus primeras cuatro semanas, la increíble audiencias de 40 millones de espectadores, siendo así una de las más vistas de la plataforma de Streming en todo el mundo.

Esta serie está basada en la novela de la escritora Caroline Kepnes, donde cuenta la historia de un acosador que sigue a su víctima en redes sociales así logrando enamorarla. Creando una trama de suspenso y misterio.

La historia cuenta la vida de Beck una mujer que es perseguida por Joe, un hombre obsesionado de ella y que hace lo imposible conquistarla.

Al igual que “You”, otras producciones de Netflix están el top de las más vistas el último mes, siendo este el caso de “Bird Box” protagonizada por Sandra Bullock, que ya cuenta con 80 millones de espectadores.

La plataforma web cuenta en su listado de producciones, series que ya son culto como: Orange is the new black, Stranger Things entre otras más.