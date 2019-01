Centrales obreras dan espaldarazo al Gobierno con decisión sobre Eln

Un respaldo dieron las centrales obreras a la postura del gobierno en el sentido de que "no habrá espacio de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN", porque es entendible que en este momento no hay espacio para abrir una mesa y decir, aquí no ha pasado nada.

Luego que el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, hiciera el anuncio que no habrá ningún espacio de diálogo con el ELN, el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, dijo que el acto terrorista que enlutó al país y cuyas consecuencias pudieron a ver sido peores, se entiende que el grupo a margen de la ley, no tiene ninguna voluntad de diálogo y tan poco tiene voluntad para propiciar y firmar un acuerdo de paz con el Gobierno.

Sin embargo afirmó "habría que dejar una puerta pequeña abierta para que el ELN devuelva a todos los secuestrados y para que reconozcan públicamente que están equivocados y que entiendan que la población colombiana no quiere eso para 48 o 50 millones de habitantes", consideró el dirigente sindical.

Por su parte el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Fabio Arias, manifestó que reiteran su rechazo en contra del terrorismo y esperan un pronunciamiento del ELN, al respecto.

"Este es un golpe significativo a los procesos de paz y evidentemente lamentable para la vida del país, pero no nos van atemorizar y llamamos al pueblo y a la ciudadanía colombiana, a que reaccionen muy positivamente, unificándonos en contra el terrorismo, pero no dejándonos intimidar, para silenciarnos, o para paralizarnos en nuestras propias actividades sociales", anotó Arias.

Finalmente la dirigencia sindical llama a los colombianos a respaldar a las Instituciones y el Gobierno Nacional, y a participar en las movilizaciones que se convoquen en contra del terrorismo.