Consejo de Estado hará audiencia contra Jésus Santrich en La Picota

El Consejo de Estado decidió que la audiencia programada para el próximo lunes 21 de enero contra Jésus Santrich por la demanda que pide su muerte política, se hará en La Picota.

La decisión la tomó la Sala de Primera Instancia teniendo en cuenta que la Fiscalía asegura que el ex jefe guerrillero no puede ser llevado al Palacio de Justicia por motivos de seguridad. Y es que la audiencia que fue citada con este propósito para el 3 de diciembre no se pudo realizar porque no llegó y su intervención iba a hacer por videoconferencia, sin embargo, a él no lo acompañaba un procurador.

El Consejo ordenó en consecuencia al INPEC que adecue una sala para adelantar la diligencia.

Santrich fue demandado por la propia Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, pues es causal de pérdida de investidura no asumir el cargo. La denfesa del ex jefe guerrillero por su parte, ha insistido que se están violando sus derechos porque no se le aceptó ninguna alternativa para posesionarse por estar privado de la libertad dado el pedido de extradición que pesa en su contra.