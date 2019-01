Greeicy estrena su sencillo ‘Ganas’ y revela su historia de amor

‘Ganas’ es el título de su nuevo estreno musical de la hermosa actriz y cantante, en el que trasmite mucha sensualidad, un ritmo pegajoso, y con el que pondrá a bailar a más de uno.

Jean Paul Egred fue el director del videoclip que narra la historia de una mujer interesada en un hombre que no le corresponde, y que sin importar su apatía decide tomar la iniciativa.

Lea También: Miley Cyrus está esperando su primer bebé

Es por eso que las especulaciones, sobre la relación entre la letra de la canción y su historia de amor con Mike Bahía, empezaron a circular.

Al poco tiempo, la cantante se atrevió a confesar en su cuenta de Instagram que sí se siente identificada con la letra de su nuevo sencillo, pues resaltó que así fue el inicio de su linda relación con su actual compañero de vida.

“Me encanta porque pasa en mujeres como a mí que nos gustan esos hombres que no son tan lanzados (…) Me indentifica como soy como mujer, un hombre que me cae no me gusta (...) Por ejemplo como me pasó con Mike, las cosas que más me atraían era que yo decía ‘este man entre menos me mira, entre menos me para bolas, entre menos todo más me gusta”, confesó en su cuenta.

En poco tiempo el video ya cuenta con más de 300 visualizaciones y supera el #5 en tendencias en videos.