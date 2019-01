Bill Murray y Sofia Coppola se unen para el primer filme de Apple

El actor Bill Murray acaba de ser confirmado como uno de los protagonistas de la nueva película de la directora Sofia Coppola, con quien ya trabajó el legendario intérprete en la aclamada 'Lost in Translation'. El filme en cuestión, llamado 'On the Rocks', se destacará además por ser la primera producción audiovisual que correrá íntegramente a cargo del gigante de la tecnología Apple y, por tanto, el primer contenido original de su esperada plataforma de streaming.

Como han informado varios medios especializados, el filme también contará con la actriz y guionista Rashida Jones, hija del histórico músico Quincy Jones, y narrará la historia de una joven madre (Jones) que trata de reconectar con su caótico padre (Murray) años después de que hablaran por última vez.

La incursión de Apple en un sector potencialmente muy lucrativo, pero al mismo tiempo marcado por una competición feroz- como el de la emisión de contenidos por Internet podría convertirse, en el caso de que la maniobra ofrezca los resultados esperados, en la gran tabla de salvación para la firma dirigida por Tim Cook, la cual ha venido experimentando considerables pérdidas económicas en los últimos meses, sobre todo en el mercado chino.

"Aunque hemos podido anticipar algunos de los principales retos que estamos afrontando en los mercados emergentes, no fuimos capaces de prever a tiempo la magnitud de la deceleración económica que se está produciendo en otros países, especialmente en China", afirmaba el CEO de Apple en un reciente encuentro de inversores para subrayar uno de los factores que han jugado un papel determinante en la pronunciada caída de las ventas sufrida por la empresa.