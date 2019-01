Consejo tumba fallo en favor de víctima de mina antipersona

El Consejo de Estado tumbó un falló que le ordenaba a la Nación reparar a una víctima de mina antipersona con más de 494 millones de pesos. Se trata de una decisión que emitió en el año 2015 el Tribunal Administrativo de Santander en favor del hombre que fue víctima de la mina el 16 de abril de 2004 en una vereda del municipio de cimitarra.

Lo que dice el Consejo es que no hay pruebas de una falla en la prestación del servicio por parte del Ejército Nacional, pues si bien se conocía de la presencia de grupos armados, no se tenía sospecha o conocimiento de la mina de la que fue víctima. Además, se habían hecho operaciones por la zona y para ese momento no existían los ejércitos de desminado humanitario.

“Fue imprevisible e irresistible para los miembros del Ejército Nacional, en la medida en que no se probó que éste hubiera sabido de la presencia de las minas en el mismo lugar en que se produjo el accidente y que, pese a ello, no adoptó medidas de prevención y protección tendientes a garantizar la seguridad de la población”, se lee.

Concluyó que frente a este caso que el Estado “no incumplió los compromisos de la Ley 554 de 2000, pues la obligación de identificar y destruir los campos minados existentes en el territorio nacional vence el 1 de marzo de 2021; y la identificación y demarcación de las zonas en las que se sospeche que hay minas antipersonales no está sometida a un plazo determinado, sino como se dijo atrás, al cumplimiento progresivo y a las posibilidades materiales de cada estado”.