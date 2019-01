Tras cinco días de búsqueda, Julen sigue sin ser encontrado en el pozo

Julen, el niño de dos años que cayó atrapado hace 5 días en un pozo estrecho y profundo en el sur de España, sigue sin ser encontrado. Aunque siguen los intentos de rescate, las esperanzas de encontrarlo con vida son cada vez más bajas.

El proceso de rescate ha sido largo y cuidadoso, las autoridades se encuentran perforando un túnel en paralelo al pozo de 25 centímetros de diámetro y 100 metros de profundidad con la esperanza de encontrar al menor

Lea también: Un ejemplar falso del “Washington Post” aseguraba la renuncia de Trump

Los padres del niño no pierden la esperanza y han hecho un llamado para que no cese la búsqueda hasta sacar a Julen de ahí. Sin embargo, desde el domingo no se han tenido señales de que el niño sigue con vida lo cual disminuye la expectativa de encontrarlo.

Este miércoles se encontró cabello del menor, lo que indicaría que se encuentra cerca. Diferentes organizaciones internacionales se han ofrecido a participar en la búsqueda, como la firma sueca de geolocalización Stockholm Precision Tools AB, que participó en el rescate de los 33 mineros atrapados por 96 días en Chile durante el año 2013.

Lea también: Venezuela, Brasil, México y Nicaragua señalados por abusos contra DDHH

Esta situación recuerda a la de Alfredo Rampi, un niño italiano de seis años que fue hallado muerto tras caer en un pozo cerca de Roma en 1981. Luego del entierro del menor su madre fundó el "Centro Alfredo Rampi", destinado a la prevención de este tipo de riesgos.