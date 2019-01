Metallica y Miley Cyrus cantan en homenaje a Chris Cornell

Miembros de bandas como Metallica y Foo Fighters dieron actuaciones electrizantes y familiares pronunciaron discursos emotivos en memoria del difunto Chris Cornell.

La viuda de Cornell, Vicky, tuvo al principio dificultades para hablar cuando subió al escenario, pero tras recomponerse le agradeció a todos por su apoyo y habló del legado de su marido en un concierto en su honor titulado "I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell" el miércoles por la noche en The Forum en Inglewood, California.

Cornell murió a los 52 años en mayo del 2017. Su deceso fue declarado un suicidio.

"Chris vive, es un músico inmortal cuya pasión por ayudar a otros sigue viva", dijo Vicky Cornell, quien fue acompañada al escenario por el actor Josh Brolin. El concierto ayudó a recaudar fondos para la Fundación de Chris y Vicky Cornell y la Fundación para la Investigación Médica de la Epidermólisis Bullosa.

Cornell fue un líder del movimiento grunge con la banda de Seattle Soundgarden, con la que tuvo sus primeros éxitos, pero también se destacó con proyectos como Audioslave y Temple of the Dog, así como con sus discos en solitario.

"Este evento resalta su contribución a la historia de la música a través de géneros y generaciones", dijo su esposa. "Todos sabemos cómo la música puede cambiarnos. Pero Chris hizo algo más extraordinario: cambió la música... Ese legado e influencia perdurarán por generaciones".

Jimmy Kimmel fungió como anfitrión del concierto de cinco horas que llevó al público en un recorrido por la carrera de Cornell, con interpretaciones de miembros de sus antiguas bandas Soundgarden y Audioslave. Entre las estrellas participantes estuvieron Miley Cyrus, Adam Levine, Brandi Carlile, Miguel, Chris Stapleton, Ryan Adams y Temple of the Dog.

"Te extrañamos, Chris", dijo Cyrus, quien interpretó "Two Drink Minimum" y más tarde "Say Hello 2 Heaven", una canción de Temple of the Dog escrita por Cornell. La cantante lució una chaqueta con una imagen del rockero.

"Me siento honrada de estar hoy aquí", expresó.

Brad Pitt presentó a la hija de Cornell, Toni Cornell, quien cantó acompañada de Ziggy Marley en la guitarra el tema de su padre "Redemption Song". La otra hija del cantante, Lily Cornell Silver, dijo que su padre tenía un "hermoso don" como músico.

"El consejo más importante que me dio fue que este éxito no venía del deseo de tener éxito. Nació de una pasión y de un amor por lo que hacía", dijo.

El guitarrista de Audioslave Tom Morello señaló que Cornell "luchó con demonios" pero creó alguna de la "música del rock-and-roll más grande de todos los tiempos".

"Demostró que podía mezclar monster rock y riffs con letras inteligentes y una actitud punk-rock", dijo. "Estamos tristes de que se haya ido. Pero el recuerdo de su desenfrenado poder del rock, su pecho esculpido y su pelo excesivamente perfecto, y sobre todo, su música, vivirá por siempre".

Luego que Foo Fighters tocó tres canciones de Cornell, el vocalista principal Dave Grohl se quedó en el escenario para interpretar solo "Everlong".

"Me desperté esta mañana con todo este amor”, dijo. “La persona que más apreciaría esto no está aquí esta noche, así que esta canción es para él".