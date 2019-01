La razón por la que Anitta no publicó su #10YearsChallenge

El reto viral #10YearsChallenge logró sumar a millones de personas alrededor del mundo, entre ellos a famosos, para que publicaran una imagen actual y otra de hace 10 años para comparar los cambios que han sufrido.

La cantante, no quiso unirse al reto viral porque según ella hace 10 años no se había hecho cirugías.

"¿Por qué no el desafío de hace cinco años? ya hace cinco años tengo cirugías plásticas y ya me puedo mostrar más bonita. Esta esa cosa del desafío de la foto de 10 años antes, mira yo no voy a entrar en esa mier* de 10 años antes, yo creo que no hay ninguna necesidad. ", manifestó Anitta a través de Instagram.