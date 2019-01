Juan Carlos Pinzón descartó la alcaldía de Bogotá

En el Partido Conservador tenían la esperanza de que el exministro Juan Carlos Pinzón aceptara ser su candidato para la alcaldía de Bogotá pero el presidente de esa colectividad Hernán Andrade confirmó que esa posibilidad quedó descartada por el propio Pinzón.

“Yo he conversado con Juan Carlos (Pinzón) y a mí él me ha señalado su no interés de participar en la elección para la Alcaldía de Bogotá y permanecer en el tema gremial en el que se encuentra con mucha aceptación y mucha voluntad de hacer política más adelante con el Partido Conservador”.

Andrade agregó que, por ahora, no ve a Pinzón haciendo política pero que seguramente más adelante lo hará con el aval del conservatismo. Justamente el directorio de esta colectividad adelanta una serie de reuniones para determinar el papel que jugarán en las elecciones del 27 de octubre y los nombres de candidatos que tendrán.

Lea también: Duque convoca comisión de alto nivel por asesinatos de líderes sociales

Lo cierto es que la dirección del partido se ha reunido con Miguel Uribe y funcionarios cercanos a la campaña de Samuel Hoyos, por lo que no se descarta que la colectividad no tenga candidato propio y apoyen alguna aspiración existente para la capital del país.

Lea también: Versiones encontradas en la Comisión de Acusación por audios sobre Fiscal