Corte resolverá tutela de madre de víctima de 'falsos positivos'

Alfamir Castillo la madre de Darbey Castillo y Jhon Jairo Ortega Hurtado el hermano de Alex Hernándo Ramírez, dos jóvenes asesiandos en el 2008 y presentados como guerrilleros muertos en combate, acudieron a la tutela para pedir que les permitan sacar copia de todas las pruebas del proceso que se adelanta en contra del general en retiro Mario Montoya por ejecuciones extrajudiciales.

La tutela la presentaron en contra de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia porque el 8 de noviembre de 2016 les negaron la posibilidad de sacar copias del 98 % del material probatorio bajo el argumento de que tiene reserva por tratarse de hechos en los que se investiga a un Comandante del Ejército Nacional.

La Sala Civil y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia la revisaron y se la negaron. Esto porque no se habría presentado la queja ante la Fiscalía antes de que se presentara la tutela, porque aunque no se les permitió sacar copias se los dejaron leer y porque consideraron válido el argumento del ente investigador para negar las copias.

"Se puede entonces apreciar que la fundamentación de la autoridad accionada se relacionó justamente con proteger a otras víctimas que también tienen alguna incidencia en la investigación que se sigue, además de tratarse de información que supuestamente es confidencial", se lee en la decisión de la Sala Laboral.

La Corte Constitucional tendrá que definir si ratifica la posición de la Corte Suprema o por el contrario, ordena la copia de las pruebas, que dice el abogado de Alfamir, Germán Romero, se necesitan.

"Sería muy importante no solamente para Alfamir sino para las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos, en este caso ejecuciones extrajudiciales, que se le diga si pueden acceder o no a los expedientes para ir a la justicia porque no hay garantías, se atenta, no hay respaldo, no hay medidas de protección, no hay decisiones de fondo pero tampoco hay acceso al expediente, pues ese es el escenario que una mujer como Alfamir tiene que recorrer y por eso es que hoy le atentan contra ella y contra las personas que acompañamos el caso", dice.

El pasado viernes Alfamir Castillo fue víctima de un atentado en el Valle del Cauca.