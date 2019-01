La “verdad” de la hacker de Nariño

Hay una lista de supuestos clientes y víctimas que incluye congresistas, alcaldes, una primera dama y hasta ex presidentes.

Por el escándalo de chuzadas que arrancó en el departamento de Nariño son 12 las personas judicializadas, una lista de clientes que incluyó a directivos de reconocidas empresas y víctimas de las interceptaciones en todo el país.

La empresa criminal que fundaron tres oficiales en retiro del Ejército tenía como centro de operaciones una modesta casa de familia en un conocido barrio de Ipiales, Nariño, un computador sin actualización y una ingeniera, que vendía productos de catálogo, conocida como la hacker.

Caracol Radio tuvo acceso a las 106 páginas del interrogatorio que rindió en la Fiscalía Marialicia Pinzón, la llamada hacker de Ipiales. En ese documento se confirma buena parte de la información que el país conoce a cuenta gotas, pero que ahora se destapa en su totalidad.

Las “carpetas”

La organización criminal dividió por carpetas los seguimientos e interceptaciones, algunas ya conocidas por el país como:

Gordos, interceptaciones al abogado Jaime Lombana y Jaime Granados.

Barbas, los supuestos seguimientos del senador Armando Benedetti.

Acacias y Avianca, interceptaciones a sindicatos.

Guatibonza, los supuestos encargos del general en retiro.

Muchas de esas carpetas estaban guardadas en una de mayor tamaño y según la hacker, de mucho interés para la organización y que bautizaron como “Ferrocarriles del Pacífico”.

Otras carpetas permanecieron ocultas así como sus protagonistas: víctimas y clientes que incluye congresistas, alcaldes, una primera dama y ex presidentes.

Los “Romero”

Se trata de un capítulo especial para la hacker y que por encargo de los protagonistas se dividió en tres escenarios:

Proyecto grande: según la hacker fue un encargo de la esposa y primera dama del ciudad de Ipiales, Miriam Margot Martínez, la ex directora de la Uaesp en Bogotá, durante la administración de Samuel Moreno, investigada en el “carrusel de contratos” y el caso Odebrecht.

El objetivo de los supuestos encargos, según la hacker, eran seguimientos a los principales protagonistas del “carrusel de contratos” Manuel Sánchez, Álvaro Davila, Emilio Tapia y Carlos Parrado.

Marialicia contó en su interrogatorio que le pasó información a la esposa del alcalde por casi un año y lo hacía a través de USB, porque en su criterio era indispensable para preparar su defensa.

Barrio grande: Se trataría de otro encargó de la señora Miriam Martínez, para conocer detalles, supuestamente, de contradictores del gobernador de Nariño Camilo Romero, hijo del alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, además de la posibilidad de tener acceso a la investigación que adelantaba la Fiscalía en su contra.

Barrio Chico: Todo en Ipiales. En este “encargo” fueron varias las solicitudes y varios los protagonistas. La primera dama de Ipiales, al perecer, pidió conocer los detalles de las actividades desarrolladas por ex funcionarios de la alcaldía durante la administración del ahora congresista Gustavo Estupiñán.

En este capítulo aparece el supuesto fundador de la empresa criminal y coronel en retiro Carlos Andrés Pérez, capturado mientras se desempeñaba como asesor de seguridad en la alcaldía de Ipiales. Fue el oficial quien le hacía, según la hacker, varias solicitudes en nombre del alcalde y que este a su vez buscaba la forma de pagarle con recursos del municipio.

Eran constantes las visitas de Miriam Martínez, la esposa del alcalde de Ipiales, a la casa de la hacker, según la declaración, que incluso hizo solicitudes para interceptar al propio mandatario.

Carpeta “Alex Chamorro”

Se trata de un agente del CTI activo y en la ciudad de Pasto. Según la declaración de Marialicia Pinzón, la hacker, se encargó de hacer un sin número de solicitudes para supuestos clientes en Ecuador y Colombia, además de peticiones especiales que provenían, de acuerdo al interrogatorio, del congresista Gustavo Estupiñán.

La hacker señala que era tanta la insistencia del funcionario que hasta terminó por amenazarla y responsabilizarla por la muerte de los agentes del CTI en Tumaco a finales del año pasado.

Marialicia advierte que el congresista nunca le pidió información de forma directa, el intermediario era el investigador del CTI y su hermano, conductor de Estupiñán en el Congreso.

Carpeta “Carpetas”

La hacker hace una pausa en su declaración para recordar un capitulo que considera importante para la Fiscalía.

Explicó los detalles de una carpeta que fue muy recomendada por sus contratantes, los coroneles Jorge Salinas y Luis Quiroga. Dice la hacker que la buscaron con urgencia, viajó a Cali, la recogieron en el aeropuerto y la llevaron a un hotel.

Se trató de un trabajo de búsqueda que incluía al ex presidente Juan Manuel Santos, algunos ministros de su gabinete y otras personalidades de la política.

El “Dr. Uribe”

Dice la hacker que habló con el ex alcalde de Pasto, Eduardo Alvarado, sobre supuestas informaciones que tenían como víctima al ex presidente Álvaro Uribe. Datos que tenían que ver con las Farc e investigaciones en contra del ex mandatario.

En ese capítulo la hacker insiste que envío la información al ex presidente con el señor Alvarado y éste la entregó a través del jefe de seguridad.

En la carpeta también se explica de supuestas amenazas en contra del fiscal general Néstor Humberto Martínez, amenazas que el propio jefe del ente acusador confirmó en los microfonos de Caracol Radio.

Borrando datos “políticos”

Cuenta Marialicia en su declaración de 106 páginas que el Coronel Jorge Salinas llegó a su casa con una solicitud especial, un encargo, según él, del general Huberto Guatibonza, la carpeta Gordos.

Dice ella que al descubrir que se trata de seguimientos a los abogados Jaime Granado y Jaime Lombana, desistió de seguir con ese encargo. Incluso que borró buena parte de la información que recaudó, porque eran, explicó, personas cercanas al ex presidente Uribe y ella se considera “simpatizante del Centro Democrático”.

La carpeta Gordos finalmente se completó y buena parte de la información allí contenida sirvió para judicializar a más de 11 personas, entre ellas el general Guatibonza. Más tarde aparecieron otras subcarpetas: Gordo Principal y Datos de Interés Gordito.

Renegociando

La llamada hacker de Nariño ya se encuentra en juicio, según la Fiscalía, en otras declaraciones se contradijo en lo dicho en este interrogatorio, aseguró que mucha información fue inventada a los clientes de la empresa criminal.

A pesar de estar en juicio los fiscales del caso le reactivaron su proceso de colaboración, buscará beneficios a cambia de ayudar en la investigación.