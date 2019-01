En manos de Londres queda posibilidad de negociar con UE: analistas

Como una gran derrota y un duro revés para Theresa May fue calificada la votación en el Parlamento británico por parte del analista internacional y profesor de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, quien afirmó que a la dirigente se le acabó el margen político.

Aseguró que queda en el aire la posibilidad de que se descarte la salida del bloque europeo. Pero también destacó que ahora hay un amplio margen para reabrir las negociaciones a pesar de que la Unión Europea había declarado ese proceso como cerrado.

“Creo que muy probablemente si cambia la postura de los británicos, cambiará la postura de la Unión Europea. May fue muy dura con Europa, dijo que el Brexit es irreversible y no iba a negociar nada que no fuera la salida del bloque. Lo que ahora sí puede cambiar”, destacó Jaramillo.

Sobre ese aspecto, el director de investigación de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, Fabio Sánchez declaró que se agota el tiempo.

“Esto pone en jaque la política de May, pero además la imagen del Reino Unido como una potencia comercial y política vecina de Europa. Ya la Unión Europea les ha dicho que deben negociar, pero el tiempo se acaba”, manifestó el analista.

Los analistas coincidieron con los dirigentes europeos en que ahora todo está en manos de lo que decida hacer Londres, que los actores políticos se pongan de acuerdo en cuáles son los siguientes pasos y qué es lo que desean con el Brexit.