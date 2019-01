¡Increíble! Confundió un relajante anal con labial

Durante todo su relato, en medio de llanto pero de la risa por lo divertido que fue su confusión y sin ninguna pena compartió con los cibernautas su experiencia.

“No me gusta tener los labios resecos, así que cogí sin preguntar esto. Porque pensé que era vaselina para los labios. Me lo apliqué y yo sentí que se me estaba durmiendo la boca. Yo pregunto y me dicen: ‘eso no es ningún labial’. Esto es un relajante anal”, contaba la joven, que está acompañada por su mamá en la habitación

“Muchachos, cuando se vayan a aplicar algo o a tomarse algo, pregunten”. Concluyó la muchacha como consejo. La caleña muestra como su madre también se burló de lo sucedido.

En tan solo tres días el video correo por todas las redes sociales y cuenta con más de 11 millones de reproducciones.