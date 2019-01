Versiones encontradas en la Comisión de Acusación por audios sobre Fiscal

Edward Rodríguez, representante investigador del caso del ‘Cartel de la Toga’ en la Comisión de Acusación, desmintió al presidente de esa célula legislativa Luis Emilio Tovar e indicó que no hay fragmentos perdidos de la grabación en donde se menciona al Fiscal Néstor Humberto Martínez.

“Son más de 120 horas de grabación. Eso se lo envían a la Corte Suprema y la Corte nos remite esos audios, en los que se incluye ese fragmento, que no está perdido, sino que reposa en una carpeta reservada en la Comisión de Acusación”, dijo Rodríguez.

Rodríguez guardó silencio durante todo el fin de semana pero decidió hacer referencia al caso después de que el presidente de la Comisión de Acusación Luis Emilio Tovar aseguró que las transcripciones de los audios de la DEA llegaron incompletos y por esa razón no se descartaba investigar al Fiscal.

“Dejo constancia que en el traslado no estaba completa la transcripción de los audios, por decisión de ellos (Corte Suprema), y quedaba imposible para la Comisión tomar alguna decisión e investigar. Después de conocer lo que pasó y saber que la transcripciones no están completas, entraremos a evaluar la posibilidad de abrir el proceso”, dijo Tovar.

Según Tovar sus declaraciones se produjeron después de hacer una minuciosa revisión del proceso y evidenciar que no estaba completa la transcripción. Por ahora se desconoce cuál de los dos legisladores tiene razón y no hay certeza sobre por qué si ese material llegó a la Comisión de Acusación no se abrió una indagación preliminar para determinar si las afirmaciones dichas por el abogado en las que salpicaba al Fiscal eran ciertas o no.

El fiscal Néstor Humberto Martínez ha reiterado que entregó todos los fragmentos de la grabación a la Corte Suprema de Justicia.