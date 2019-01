Aplastante mayoría rechaza acuerdo de Theresa May

El Parlamento del Reino Unido votó hoy en contra del acuerdo sobre el "brexit" que alcanzó la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, con la Unión Europea (UE).

Por 432 votos en contra y 202 a favor, la Cámara de los Comunes rechazó el pacto presentado por May, que cuenta ahora con un plazo hasta el próximo lunes para exponer un plan alternativo.

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, presentó en el Parlamento una moción de censura contra el Gobierno de la primera ministra, la conservadora Theresa May.

May dijo que buscará dialogar con el resto de formaciones en busca de alternativas a su acuerdo del "brexit" con la Unión Europea (UE) si supera esta moción de censura que ha presentado contra su Gobierno el Partido Laborista.



"Está claro que la Cámara (de los Comunes) no apoya este acuerdo, pero el voto de esta noche no nos dice nada sobre lo que sí respalda", esgrimió May tras conocerse el resultado de la votación.