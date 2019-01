¡Qué cambio! Así cantaba Karol G a los 17 años

Recientemente la cantante de música urbana Karol G compartió en su cuenta de Instagram un video que ha causado sensación en sus redes sociales.

La cantante decidió viajar en el tiempo y recordar sus primeros pasos como cantante, claro está, que en ese tiempo no goszaba de la misma popularidad que hoy en día.

En el video, la artista paisa aparece interpretando la canción 'Killing me softly with his song' interpretada por el grupo de R&B Fugees.

"Recordando lo que ha sido este proceso… Back (hace) 17 años", escribió la cantante en su publicación, la cual ha recibido miles de comentarios al respecto.

El clip ha conseguido más de tres millones de reproducciones, además, sus seguidores no han dejado pasar el momento para felicitarla por su gran talento.