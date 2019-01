El nuevo tatuaje de Ariana Grande /

La cantante Ariana Grande ha vuelto a pasar por el estudio de tatuajes para dar rienda suelta a su pasión por la tinta y, quizá, también con el objetivo de dejar patente una vez más la afición que le une a ciertos referentes de la cultura popular japonesa. Y es que la afamada intérprete, quien ya sorprendió a sus seguidores meses atrás al exhibir un grabado que representaba a la protagonista de la mítica cinta de animación 'El viaje de Chihiro', cuenta ahora en su amplia colección de diseños con un simpático pokémon, concretamente el adorable Eevee.

"Llevaba tanto tiempo queriendo uno de estos, ¡muchas gracias!", reza el mensaje que ha compartido la artista tanto para dar a conocer la noticia entre sus seguidores de Instagram como para expresar su gratitud hacia el artista que ha hecho posible semejante obra de arte, el reputado tatuador Kane Navasard. "Para la mejor entrenadora pokémon de todo el mundo", ha publicado este en su perfil junto a la misma foto colgada por Ariana.

Cierto es también que la estrella del pop, quien puso fin a su compromiso matrimonial con el cómico Pete Davidson el pasado octubre tras cinco meses escasos de relación, no necesitaba decorar su piel con una de estas criaturas de la factoría Nintendo para informar a los más despistados de esa 'obsesión' que le aqueja en relación con los videojuegos de la famosa saga. De hecho, semanas atrás la propia Ariana confesaba a uno de sus seguidores de Twitter que se había pasado "quince horas seguidas" jugando a la última entrega de la franquicia, 'Pokémon: Let's Go!', escogiendo por supuesto la edición que tiene como protagonista al citado Eevee.

"Os lo digo completamente en serio. Ayer tenía el día libre y me pasé quince horas seguidas jugando al 'Pokémon: 'Let's Go Eevee!'. Me tiene completamente enganchada", reconocía en la esfera virtual.