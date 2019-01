Gobierno responde con retrovisor a oleada de asesinatos de líderes sociales

El primero en pronunciarse fue el alto consejero para los derechos humanos Francisco Barbosa, quien a través de su cuenta en Twitter señaló que nunca hubo empalme de ese tema y tampoco sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz.

Al terminar gno de @JuanManSantos encontramos a cientos de líderes sociales asesinados. Ni siquiera entregaron un informe de la implementación del acuerdo de paz, ni un balance sobre la tragedia de los líderes asesinados. Seguimos trabajando para superar esa tragedia. — Francisco Barbosa Delgado (@FrBarbosaD) 14 de enero de 2019

Barbosa quien lideró el empalme del gobierno Duque manifestó que empezará un recorrido por las regiones del país donde se han presentado estos asesinatos y así poder hacer un diagnóstico.

En las próximas semanas me trasladaré al Bajo Cauca antioqueño y a algunos municipios del Cauca, Córdoba y Norte de Santander donde están asesinando a nuestros líderes sociales. No vamos a bajar la guardia para luchar contra este flagelo — Francisco Barbosa Delgado (@FrBarbosaD) 14 de enero de 2019

Consultamos a ex funcionarios del gobierno anterior y respondieron que tanto Barbosa como la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez recibieron informes detallados de la situación de los líderes sociales y las posibles salidas a esa compleja problemática.

“Barbosa fue el coordinador del equipo de empalme en el Ministerio del interior y lo referido a líderes sociales fue uno de los temas principales. Sobre ese asunto le entregamos un informe detallado a Marta Lucía Ramírez. Además, no han convocado la comisión de garantías de seguridad y no han querido aplicar el decreto 660 que diseñó un plan de protección territorial que fue expedido en abril y que fue elaborado junto con la misión de verificación de Naciones Unidas”, señaló un ex funcionario del gobierno anterior que participó de las reuniones de empalme en la que estuvo Barbosa.

Sin embargo hay que recordar que durante el periodo de transición entre los gobierno saliente y entrante, los funcionarios encargados de los temas de paz y con asiento en la CSIVI advirtieron sobre la reticencia del nuevo Gobierno para organizar una reunión y recibir el balance de todo lo relacionado con el acuerdo de paz.

Desde el Ministerio del interior también señalaron que no tienen como verificar la cifra de asesinatos que en el caso de la ONU, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa tienen serias diferencias.