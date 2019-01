Este lunes el fiscal pedirá formalmente la rectificación de Daniel Coronell

Sigue el conflicto entre el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y el columnista Daniel Coronell por la columna ‘El Fragmento Perdido’, pero ahora por Twitter. Primero el Fiscal publicó un video en el que reiteró que fueron 13 audios de la DEA y sus transliteraciones las que se enviaron a la Corte Suprema, a lo que el periodista contestó que no está reclamando por el envío de los audios, sino unos fragmentos específicos en los que él fue mencionado.

#Fiscalía remitió a la Corte Suprema las 13 transliteraciones y audios correspondientes, relacionados con aforados, producto de cooperación con Gobierno de Estados Unidos en relación con proceso adelantado contra el exfiscal Moreno. Luego no es cierto que haya “fragmento perdido” pic.twitter.com/70OFUCd3ik — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 13 de enero de 2019

“Eso no es así, ni le atribuí no haber enviado las transcripciones, ni solamente a la Corte Suprema de Justicia. Lo que digo es que no mandó las grabaciones completas ni integrales ni a una entidad ni a la otra y es especialmente grave que a la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes que es la competente para investigar al señor Fiscal General de la Nación no hubieran llegado los audios de las menciones directas sobre él”, dijo.

Coronell señaló que espera que el fiscal actúe con “la suficiente lealtad intelectual” para responder, y recordó que hay una declaración del fiscal del Caso del Cartel de la Toga, que confirma la fragmentación de las grabaciones.

“El fiscal del caso Jaime Camacho, cuando fue interrogado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por uno de los procesados, se le preguntó por qué fueron fragmentadas esas grabaciones, quién dio la orden de fragmentarlas, contestó que el responsable era el Fiscal General de la Nación”, señaló.

Pero siguieron los videos. Pocos minutos después el fiscal citó la respuesta de Coronell explicando que lo que él pregunta es por qué no se enviaron todas las grabaciones, “pero –dice-, otra cosa dicen sus columnas, aquí se titula por ‘El fragmento perdido’ (…) Los fragmentos sí se enviaron a la Corte Suprema de Justicia donde se menciona mi nombre, de tal manera que es falso lo que ha informado a la opinión nacional”.

El Fiscal ha dicho que pedirá formalmente la rectificación de la columna este lunes y que publicará la comunicación enviada a la Corte Suprema de Justicia.