Trump: "Nunca he trabajado para Rusia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "nunca" ha "trabajado para Rusia", rechazando informaciones divulgadas por la prensa que han generado dudas sobre sus vínculos con su homólogo ruso Vladimir Putin.

"Nunca he trabajado para Rusia", declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Pienso que es una vergüenza que me hagan esa pregunta", añadió.

Estos comentarios fueron hechos después de que se publicaran dos piezas sobre el tema en la prensa en los últimos días: El Washington Post reportó que el presidente no informó a sus más cercanos colaboradores del contenido de sus conversaciones privadas con Putin, y The New York Times reveló que el FBI abrió una investigación para determinar si actuó a favor de Rusia al despedir al director de esa agencia de investigación en 2017.

Según el Times, esa investigación de la policía federal estadounidense se fusionó rápidamente con la del fiscal especial Robert Mueller sobre las sospechas de colusión entre Moscú y el equipo de campaña del candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2016.

"Las personas que lanzaron esa investigación (...) lo hicieron, me imagino, porque había despedido a(James) Comey (el exdirector del FBI), lo que fue una excelente decisión para nuestro país", dijo Trump.

Sobre las informaciones divulgadas por el Post, según las cuales habría tratado de ocultar detalles de sus conversaciones con Putin, dijo: "Yo no sé absolutamente nada, es mucha noticia falsa", agregando que él ha tenido esas reuniones "cara a cara con todos los líderes".

"Tengo relaciones con casi todo el mundo y eso es algo bueno, no algo malo", explicó.

Trump, que niega categóricamente toda colusión con Rusia, critica regularmente la investigación de Mueller, a la que califica de "caza de brujas".

Esta investigación, todavía en marcha, ha desembocado ya en varias inculpaciones y condenas, en particular de antiguos colaboradores del presidente.