Turquía respondió a amenazas económicas de Trump

Turquía no está "intimidada" por las "amenazas económicas" estadounidenses relacionadas con una milicia kurda siria, declaró este lunes el ministro turco de Exteriores, quien añadió que su país "no está en contra" de la idea de una "zona de seguridad" en Siria.

"No nos intimidará ninguna amenaza. Las amenazas económicas no conducen a nada" aseguró Mevlüt Cavusoglu, en reacción a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de "devastar" la economía turca si Ankara ataca a una milicia kurda siria aliada de Washington. En cambio Cavusoglu dijo que Turquia no está contra la idea de una "zona de seguridad" entre su frontera y las posiciones de los combatientes kurdos.