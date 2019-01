El modelo andrógino que sorprendió con su belleza

En el más reciente programa de modelos de la televisión colombiana, un modelo ha llamado la atención por su belleza, además, por su gran versatilidad a la hora de posar ante las cámaras.

Dave Castiblanco es su nombre artístico, en realidad se llama David González, es uno de los modelos andróginos más importantes de Colombia.

A pesar de recibir miles de comentarios respecto a su orientación sexual a él no le importó ser quien es, sin embargo, su familia lo apoyó y, aunque es abiertamente no binario, una persona que transita entre los dos géneros, no tiene problema con eso.

Dave inició su carrera hace dos años y desde entonces se ha convertido en uno de los modelos con más reconocimiento en el país, además, con su participación en el programa busca que la androginia se conozca en Colombia.