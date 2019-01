Nicole Kidman se pronunció sobre su incómodo momento con Rami Malek

La oscarizada Nicole Kidman no ha querido dejar pasar la oportunidad de clarificar con sus propias palabras uno de los momentos más sorprendentes y 'polémicos' de la pasada ceremonia de entrega de los Globos de Oro, concretamente el que la llevó a ser captada por las cámaras ignorando todos y cada uno de los intentos de Rami Malek, quien acababa de subir al escenario para celebrar la victoria de su cinta 'Bohemian Rhapsody' en la categoría de mejor película musical, por llamar su atención y para poder fundirse con ella en un abrazo.

"Somos muy buenos amigos. Simplemente no sentí su mano sobre mi espalda y no me percaté de que me estaba llamando. Fue muy embarazoso cuando lo vi después en televisión", ha asegurado la intérprete a su paso por la alfombra roja de la pasada gala de los Critics Choice Awards. "Me encanta ese hombre, de verdad, es tan gentil y habla con tanta dulzura. Es un encanto", ha sentenciado en su conversación con 'Entertainment Tonight'.

Y para poner de manifiesto que el pequeño malentendido está completamente resuelto, la afamada intérprete australiana ha revelado que, poco después del desafortunado lapsus, decidió escribir un correo electrónico al también protagonista de la serie 'Mr. Robot' para disculparse por lo ocurrido, a lo cual Rami respondió con un mensaje muy tranquilizador que la dejó plenamente reconfortada.

"Le escribí un email para pedirle perdón y explicarle la situación. Y él me contestó en seguida para decirme que no me preocupara. Al final nos acabamos riendo de lo absurdo de la situación. La verdad es que los dos estábamos algo aturdidos con tanta gente en el escenario", ha comentado en la misma entrevista la también esposa del cantante Keith Urban, con quien tiene a las pequeñas Sunday y Faith.