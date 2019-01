Así celebró Britney Spears 20 años de 'Baby One More Time' /

Uno de los álbumes más famosos e icónicos de los años 90 está cumpliendo 20 años desde su lanzamiento.

El 21 de enero de 1999, fue lanzado al mercado 'Baby One More Time', el primer álbum de Britney Spears que incluye grandes éxitos como 'Baby One More Time', 'Crazy' y 'Sometimes'.

Por lo anterior, la princesa del pop decidió celebrar de la mejor manera, lo hizo con un divertido website llamado BritneyOS' 99 que simula un computador de escritorio de los que se usaban hace dos décadas y que permite interactuar con una versión virtual de Britney utilizando el chat emblemático de esa época: Messenger.

En las conversaciones virtuales, Britney puede usar diferentes opciones modernas para comunicarse, como los GISFs, hacer llamadas y crear Playlists.

A continuación podrá ver el video que se robó el show en los años 90, que se convirtió de un éxito mundial.