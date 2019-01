¡Más que enamorado! Así celebró Maluma el cumpleaños de su novia

El reconocido cantante de reggeton Maluma, compartió mediante su cuenta de Instagram un tierno mensaje para su novia Natalia Barulích, quien recientemente cumplió años.

En la publicación el paisa compartió una fotografía a blanco y negro de la modelo junto con una gran declaración de amor en la que afirma " Es tu cumpleaños pero realmente el regalo es para mi por tenerte a mi lado todos los días. Te amo Natalia HBD MY LOVE ❤️🎂 (I know you are gonna kill me because of this picture 😂)"

Ante el tierno detalle, Natalia respondió “Aww te amo love of my life (amor de mi vida)”

Cabe recordar que Natalia y Maluma se conocieron en la filmación del video para el tema "Felices los 4", en abril de 2017.