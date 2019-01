¡Con piedras! Así atacaron al Instagramer 'La liendra' /

El instagramer paisa más conocido como 'La liendra', compartió con sus seguidores varios videos y fotografías en las que narró el difícil momento que vivió mientras se dirigía en su carro a la casa de su mamá.

Según relató de él en su cuenta de Instagram, lo hicieron unas personas que iban en una moto y le dijeron que el ataque era “de parte de los costeños".

El hecho se presentó luego de que el instagramer llegara de un viaje que realizó a Cartagena, donde días después publicó una historia en sus redes sociales en la que le contaba a sus seguidores que había llegado a su hogar pero aseguró, según él, a modo de broma que : “quiero mucho a los costeños, pero no más. Si veo a un costeño, lo pateo”.

Lea También: Conozca cómo se veía Mara Cifuentes cuando era hombre

Después de lo sucedido, el influenciador contó cómo fueron los hechos en su cuenta de Instagram.

“Yo ayer hice una historia donde dije que si me encontraba a un costeño lo pateaba, pero yo lo dije en tono de humor, en tono de recocha. Yo ya les pedí disculpas, pero no pensé que fueran a reaccionar tan feo. Solo fue un chiste. No pensé que fueran a llegar a estos extremos”, dijo 'La liendra' en su relato.

A continuación podrá ver algunas imágenes y videos de los sucedido.