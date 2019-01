“Necesitamos rutas integradas para patologías cardiacas” Doctor Mendoza

El doctor Fernán Mendoza Beltrán es médico general de la Universidad de Cartagena, donde también hizo medicina interna. Luego llegó a Bogotá y, con las Universidades de El Bosque y la Fundación Clínica Shaio, realizó el programa de cardiología, un proceso de dos años. Ya integrado al nivel de la Shaio inició otro tipo de especialidades.

Ahora es director del programa de cardiología de la Universidad de El Bosque, jefe de Cardiología Clínica y Medicina Interna de la Clínica Shaio y presidente electo de la Sociedad Colombiana de Cardiología, para el año 2020.

A pocos días de haber recibido esa distinción, el doctor Mendoza hizo para Caracol Radio un análisis de cómo está Colombia en atención a las condiciones cardiacas.

¿Colombia está bien atendido en el área de la cardiología?

R/: La cardiología en Colombia tiene unos avances importantes, eso está dado principalmente porque nuestro sistema de salud, a pesar de las dificultades, permite que los pacientes que enfrentan problemas de cardiología puedan ser tratados de manera adecuada. Tenemos diferentes instituciones, medicamentos y contamos con tecnología que posibilitan tener un diagnóstico temprano y realizar grandes procedimientos. Por ejemplo, si se trata de falla cardiaca, se puede dar al usuario el tratamiento que necesita, entregar dispositivos como marcapasos, entre otros. También, manejamos los trasplantes cardiacos.

¿En qué nivel se podría posicionar Colombia?, si lo comparamos con el tratamiento que ofrecen países de América latina

R/: Colombia tiene un nivel bastante importante, tanto académico como de profesionales. Desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, hemos participado en eventos nacionales como internacionales en los cuales se evidencia el alto nivel científico de la cardiología de nuestro país. Hace un tiempo este tema era liderado por Argentina o Brasil; sin embargo, temas específicos como procedimientos de enfermedades coronarias y falla cardíaca nos han llevado a posicionarnos. Actualmente, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y México, son los referentes a nivel de Latinoamérica para hablar de cardiología.

Muchas personas vienen al país para realizarse tratamientos cardíacos. ¿Qué procedimientos encontramos aquí que no hay en otros países?

R/: Esta es una situación que se ve mucho. Por ejemplo, aquí a la Clínica Shaio, vienen pacientes de otros países, principalmente de Centroamérica a realizarse procedimientos específicos como el de falla cardíaca, colocación de dispositivos especiales por parte de electrofisiología, los que requieren poca invasión y son de alta tecnología, este último es una de las técnicas en donde Colombia ha ocupado un liderazgo.

¿Existen puntos que se deben fortalecer en el país en el área de la cardiología?, ¿cuáles serían?

R/: Sí. Toca fortalecer mucho la elaboración de unas rutas integradas de salud en ciertas patologías que ya el Gobierno las tiene como prioridad. Nosotros desde la Sociedad Colombiana de Cardiología hemos participado activamente en este trabajo junto con el Ministerio de Salud. Una de esas rutas es para tratar las enfermedades cardiovasculares y la idea es que cualquier paciente, esté donde esté, pueda recibir una atención prioritaria, completa e integral, evitando así que la atención en salud sea segmentada. Al mismo tiempo, estas rutas “integradas de atención” incluyen una parte de prevención, un factor importante que permitiría identificar y tratar de manera temprana los factores de riesgo asociados con las enfermedades cardiovasculares; es decir, entregar un adecuado control de la presión arterial, evitar el tabaquismo, sedentarismo, manejar el control del colesterol y la diabetes.

¿Cuáles son los proyectos que desde la Sociedad Colombiana de Cardiología están liderando para prevenir estas enfermedades?

R/: La Sociedad Colombiana de Cardiología tienen dentro de sus políticas y responsabilidades la parte de educación médica continuada en diferentes escenarios, entonces lo que hacemos es un entrenamiento adecuado de los médicos para que aprendan adecuadamente el control de factores de riesgo y el manejo adecuado de las principales patologías. Por otro lado, de la mano de la Fundación del Corazón, tenemos campañas de prevención, se llama “Corazones Responsables”, donde se integran diferentes estrategias para cambiar los malos hábitos de las personas que en un futuro podrían causar las enfermedades. La expectativa que tenemos este año con estas campañas es alta.

Usted ha sido escogido como presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología para iniciar su mandato en el año 2020. ¿Por qué se selecciona a una persona con tanta anticipación?

Existe una modalidad que tiene el siguiente objetivo: Hacer un trabajo conjunto entre el presidente actual que es el Dr. Alberto Quintero, junto con el presidente electo, durante los dos años previos a empezar una nueva administración. Lo anterior se da con el fin de fortalecer la junta y especialmente para darle continuidad a los programas que ya se están trabajando. Eso nos ha permitido que los programas den un muy buen resultado.

¿Algún programa específico que quisiera implementar cuando sea presidente?

Sería el fortalecimiento de la parte científica y académica, tenemos que llevar la cardiología del país a un nivel más alto. Mejorar todo lo que tiene que ver con falla cardíaca, trasplantes, hipertensión pulmonar, la parte de enfermedad Coronaria y también, tener un capítulo dedicado a la mujer, ya que la principal causa de muerte de este género no es el cáncer, por el contrario son las enfermedades cardiovasculares. Así mismo, utilizar el programa de re-certificación de nuestros mismos asociados, es decir, que el cardiólogo o los especialistas del país, logren mantener un nivel académico bastante bueno. Por último, no descuidar lo de la Fundación del Corazón, ya que me parece muy importante la prevención a la comunidad.

¿Qué enfermedades no se han investigado a fondo en el país en el tema de la cardiología?

R/: Hay una que es la investigación clínica, esta investigación permite saber en qué situación nos encontramos en algún momento. Por otro lado, desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, se está trabajando en unos registros de falla cardiaca que nos va a decir durante el momento, datos demográficos y caracterización de cuál es en la población de falla. Esos resultados por ejemplo, le van a servir al Ministerio para establecer sus políticas.

Además, debemos realizar unas investigaciones para la creación de nuevos medicamentos y ver qué puede entregar el país en un futuro.

¿Qué tanto han incrementado las enfermedades cardíacas en el país?

R/: El país debe conocer que en este momento la principal causa de muerte en Colombia son las enfermedades cardíacas, eso incluye enfermedades como el infarto, pero también enfermedades cardiovasculares del cerebro. Ambas llevan un común denominador y son los factores de riesgo asociados a la hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, sedentarismo y sobrepeso. Entonces, teniendo en cuenta que es la principal causa de muerte, el compromiso que tiene tanto el gobierno como nosotros, es participar en lograr disminuir su factor de mortalidad. El reto es importante y estamos trabajando en eso.