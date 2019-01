Las duras palabras de Miss Venezuela sobre el Gobierno de Maduro /

La candidata por Venezuela en el pasado Miss Universo, Sthefany Gutiérrez estuvo como invitada de honor al famoso programa de Jaime Bayly, donde uno de los temas a tratar, además de su vida, fue la fuerte crisis que vive su país.

Una de las casualidades de su vida fue que desde que tiene memoria el Gobierno ha sido chavista, eso se supo gracias a que Sthefany cumplió 20 años el pasada 11 de enero y el año de su nacimiento fue el mismo en el que Hugo Chávez se posesionó.

En medio de la entrevista, la joven comentó que durante su niñez tuvo la oportunidad de debatir con sus tías sobre política, lo que la llevó años después a decidir estudiar Ciencias Políticas, pero las situaciones y la realidad la llevaron a retractarse de tomar esa decisión.

“Es un sabor amargo. Toda mi vida he visto el mismo Gobierno. Cuando tenía 12 años podía debatir con mis tías de política.Cuando me gradué de bachiller quedé seleccionada para estudiar ciencias políticas en la Universidad del Zulia, pero quedé un poco decepcionada porque no era lo que yo creía”, señaló la reina.

También, manifestó que el tema político es muy controversial y por eso se decidió a estudiar derecho.

Además, la candidata también tuvo que interrumpir sus estudios en el momento en el que iniciaron las protestas, cosa que muchos venezolanos tuvieron que hacer.

"Vivo en Venezuela y como cualquier joven tenía aspiraciones. Yo tuve que interrumpir mis estudios porque iniciaron las protestas”, añadió.

Finalmente, aseguró que su misión es llevar una misión de paz y aclaró que muchos venezolanos se han esparcido para buscar mejor vida porque en su país no lo pueden hacer.