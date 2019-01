Ante el Consejo de Estado piden anular la elección del Fiscal

Investigadores de justicia, de la Comisión Colombiana de Juristas y analistas como Jorge Iván Cuervo le pidieron al Consejo de Estado que anule la elección del Fiscal Néstor Humberto Martínez porque hay un error de falsa motivación en los documentos que se expidieron nombrándolo como tal.

Lo anterior, porque para ellos, la Corte Suprema de Justicia no tuvo acceso a toda la información requerida para poder determinar de manera efectiva que él era el candidato más idóneo para ejercer el cargo, pues no fue informado sobre lo que el fiscal Martínez sabía de Odebrecht.

“Martínez Neira omitió entregar información grave y relevante sobre su grado de conocimiento del escándalo de corrupción de Odebrecht y el involucramiento en el mismo de empresas y personas a las que él había representado, concretamente Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo AVAL”, se lee en la demanda.

Lo que demandan es el Acuerdo 871 de 2016 y la confirmación de la elección expedida por la Sala Plena señalando que la falsa motivación es una causal válida para la declaratoria de nulidad. Y además, haciendo un recuento de lo narrado por el ex controller de la Ruta del Sol, Jorge Pizano, a quien entonces era el abogado del Grupo AVAL.

“Para ese momento ya era evidente que la forma de hacer negocios de Odebrecht incluía la utilización de herramientas como el soborno para conseguir contratos públicos. Jorge Enrique Pizano lo entendió así y, Néstor Humberto Martínez Neira también”, se lee.

Pero los demandantes responden también a la posición que al parecer tiene el fiscal respecto a que no podía revelar lo dicho por Pizano porque estaba bajo secreto profesional. Aseguran, que sí así fuera tenía que haber informado a la Sala que no sería aplicable, pero que en sus propias declaraciones se ha indicado que no existía tal restricción.

En primer lugar, dicen, porque desde el principio dijo que las conversaciones con Pizano se dieron como amigos y en segundo lugar, porque “Néstor Humberto Martínez Neira, según sus propias palabras, sólo asesoraba al Grupo AVAL en asuntos concretos, no era su asesor permanente”, por lo que al momento de recibir la información de Pizano podría no estar cumpliendo con ese papel.

Además hacen énfasis en que aún si el entonces ternado como fiscal no hubiera incurrido en un conflicto de interés, eso no lo eximía de ser una persona con un conflicto de interés potencial, “además, deja entrever que más allá de los conflictos reales, las apariencias también juegan un papel importante para el servidor público, quien no sólo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo ante los ciudadanos”.