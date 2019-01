Thomas Müller: "James hace pases que nadie más hace en el Bayern Múnich"

Elogios y halagos recibió el volante colombiano James Rodríguez de su compañero, en el Bayern Múnich, Thomas Müller, quien reconoció también que no ve al '10' de la Selección Colombia como una competencia.

James regresó al Bayern Múnich y ya se encuentra entrenando, tras haber superado una lesión que lo alejó de las canchas por varias semanas y este domingo podría reaparecer en el torneo amistoso Copa Telekom, que se disputa en Doha, Catar.

"Él (James) es un jugador que interviene con el balón mucho antes que yo. Quiere el balón en su pie en la mitad de la cancha. Es alguien que distribuye las pelotas, realmente hace pases que tal vez nadie más haga en Bayern Múnich. Con Heynckes, James ha jugado varias veces un papel más ofensivo en el doble seis, y ha impresionado con su fina técnica", elogió Müller a James, en una conversación con el diario alemán 'TZ'.

Por otro lado, el jugador alemán resaltó que sus condiciones y las del colombiano son totalmente distintas y no lo ve como una competencia en el equipo. "No lo veo como un duelo. Básicamente porque me gusta estar en el campo con James".

James solo ha disputado ocho partidos con el conjunto alemán y ha convertido tres goles en lo que va de esta temporada, con el club alemán.