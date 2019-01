Seguidores piden a Pipe Bueno que bautice su nueva moto como "La Cediel"

Por medio de su cuenta de Instagram el cantante de música popular compartió las fotografías de su nuevo vehículo, además pidió a sus miles de seguidores ayudar a buscar un nombre para esté.

“¡Ayúdenme a ponerle nombre a este bebé (la moto)! Sugerencias…” de esta manera Pipe abrió la encuesta por medio de Instagram Stories.

No faltó el fanático que bromeara y le sugirieron que la llamara “La Cediel”, a lo que el cantante no dudo en responder de la siguiente manera: “Uuuyyy jajaja no me diga eso”.

Finalmente Pipe postulo los dos nombres que más le gustaron para el vehículo, y por medio de la red social realizó una encuesta para que los seguidores elijan su favorito.