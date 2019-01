América rectifica y vuelve a incluir al diablo en su escudo

Un día después de desatar una polémica en el país y la hincha de la mayoría de los aficionados del América de Cali, los directivos del club dieron marcha atrás y volvieron a incluir al diablo en el escudo de la entidad fundada en 1927.

El emblemático diablo y su tridente, que identifican hace 40 años el escudo del equipo rojo, ya habían desaparecido de la nueva indumentaria que lucirá el equipo en los primeros meses de la temporada.

"El escudo 'Edición Especial' será exclusivo de la indumentaria", explica un anuncio del América de Cali.

La nueva imagen del club causó polémica ayer al sustituir al diablo rojo que tenía en el centro por una letra A y debajo la cifra 1927, año de la fundación de la institución.

La etiqueta "#ElDiabloNoSeToca" fue tendencia en Colombia en Twitter, donde los aficionados mostraron su disconformidad con el nuevo diseño del emblema ya que uno de los nombres por el que se conoce al equipo es justamente el de "Diablos Rojos".

En 2008, América retiró al tradicional diablo de su escudo por dos temporadas, una decisión también atribuida a la firma de ropa deportiva que hacía los uniformes.

El máximo goleador del América de Cali, Anthony 'el Pitufo' de Ávila, jugó la final de la Copa Libertadores de 1996 frente a River Plate con el diablo rojo del escudo tapado para, según explicó, no ofender sus convicciones cristianas.