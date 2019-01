Andy Murray rompe en llanto y podría abandonar el tenis

El tenista británico Andy Murray rompió a llorar en la rueda de prensa previa al Open de Australia al explicar el calvario sufrido en el último año tras ser operado de la cadera en enero de 2018.

Murray, quien se estrenará en Melbourne ante el español Roberto Bautista (22), no pudo contener las lágrimas después de ser preguntado sobre sus actuales sensaciones.

"He estado sufriendo durante un largo tiempo, un total de veinte meses. He intentado hacer todo lo posible pero el dolor no ha cesado", afirmó Murray.

"No quiero seguir jugando de esta forma, no estoy dispuesto a seguir con este dolor en los próximos cinco meses", garantizó.

Murray, quien ha sido finalista en el primer Grand Slam del año hasta en cinco ocasiones, comentó que tiene que tener en cuenta también la "calidad de vida" y que una nueva operación le podría privar de competir al más alto nivel.