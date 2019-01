¡No más espera! el S10 de Samsung llega en febrero

El próximo 20 de febrero en San Francisco se llevará a cabo la presentación del nuevo dispositivo de la familia Galaxy de Samsung.

Así lo reveló la compañía con un comunicado en su sitio oficial. Además agregó que este lanzamiento coincide con el homenaje de celebración de los 10 años de la línea.

Sin lugar a dudas, se espera que la compañía marque la pauta de lo que será un diseño nuevo para los dispositivos móviles. Cabe recordar que Samsung, lleva dos ediciones con su diseño a "toda pantalla" en su reconocida línea 'S',

Aunque aún no se conocen detalles de los smartphones, hay quienes afirman que los dispositivos contarían con varias versiones en sus tamaños: Galaxy S10 Lite, con 5,75 pulgadas ; Galaxy S10 Edge, con 6,1 pulgadas; Galaxy S10 Plus, con 6,4 pulgadas; y Galaxy S10 versión 5G, conocido como Beyond X con 6,66 pulgadas.

