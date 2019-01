CNE asegura que está en riesgo escrutinio de elecciones regionales

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Heriberto Sanabria, aseguró que el escrutinio de las elecciones que se harán el 27 de octubre está en riesgo ya que no cuentan con los recursos necesarios para adelantar ese proceso.

Según Sanabria para el funcionamiento del CNE se necesitan $80.000 millones anuales y solamente recibieron $9.000 millones, dinero que les alcanzará para trabajar durante tres meses.

“Es imposible que podamos garantizar un proceso de escrutinio oportuno porque no hay recursos. No se nos puede pedir modernidad y eficiencia sin el músculo financiero, administrativo e institucional si no hay las herramientas para atender la elección de más de 120.000 candidatos”, dijo Sanabria.

Explicó que después del preconteo de los votos en las elecciones, el organismo electoral debe entrar a revisar en el escrutinio todos los resultados para garantizar que todo está en orden pero que para ello se necesita el dinero adecuado ya que la logística es muy grande por tratarse de una jornada en donde se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y otros cargos de elección popular.

Sanabria culpó al Gobierno y por esa razón se tiene previsto que haya una reunión en los próximos días para buscar soluciones a este problema.