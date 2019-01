Clan del Golfo y ELN, principales autores de asesinato a líderes sociales

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, rechazó las críticas que se han hecho sobre la falta de investigación alrededor del asesinato de los líderes sociales, y aseguró que ya han determinado los actores materiales en el 54,5 % de los 231 casos reportados por Naciones Unidas entre 2016, 2017 y 2018.

“Es falaz, es mentiroso y no le hace bien lo que está haciendo el Estado de Colombia para combatir esta criminalidad contra los líderes sociales, que hay agentes políticos que no digan que no hay ninguna investigación en la Fiscalía sobre estas materias”, señaló.

Pero también, dijo, que de esos casos en el 24 % han identificado a los actores intelectuales y “desde el punto de vista cualitativo el más importante definitivamente es el Clan del Golfo, los grupos armados residuales de las FARC e igualmente el ELN”.

Y agregó que se han dado pasos importantes, “Porque empezamos a ver unos denominadores comunes en cuanto se trata de líderes que están determinados en su actividad social en la defensa de tierras y por eso ese es un elemento muy importante para identificar autoridas como lo estamos haciendo en este momento”.

El informe a la JEP

El Fiscal se refirió a los líderes sociales al entregarle dos informes a la JEP, uno de ellos referente a la ‘Victimización líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado’.

En él, da cuenta de 184 investigaciones que se adelantado entre 1985 y 2016 por ese delito.