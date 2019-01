El ex senador Visbal Martelo pide ‘pista’ en la JEP

El ex presidente de Fedegan, ex congresista, miembro de la Comisión de Paz con los paramilitares y ex embajador de Colombia en Canadá, Jorge Anibal Visbal, condenado por la supuesta financiación a las Autodefensas al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, expresó su intención de llegar a la Justicia Especial Para la Paz.

En un documento dirigido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, el ex embajador Visbal, explicó con detalle por qué su caso debe ser estudiado en la Jurisdicción Especial, esto mientras insiste en su inocencia.

El ex senador aportó el fallo que emitió un juzgado con su condena a 9 años y la confirmación del Tribunal de Bogotá con esa decisión que lo dejó como responsable del delito de concierto para delinquir.

Dice que se postula a la JEP en calidad de tercero y agente del Estado, al mismo tiempo. Insiste que los hechos investigados ocurrieron en dos momentos: mientras fue un particular y luego como embajador.

En el documento el ex congresista le insiste a la JEP que espera demostrar en esa instancia que las acusaciones en su contra son falsas.