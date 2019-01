Cuatro razones por las que WhatsApp es un peligro en el trabajo

Para las largas horas de trabajo WhatsApp web, es la forma como las personas desde su computador están en constante comunicación con sus contactos. Pero esto esta herramienta también tiene riesgos a la hora de ser utilizada durante el horario laboral. Aquí le contamos cuales y el porqué:

Poca concentración en el trabajo:

A la hora de revisar los mensajes que le lleguen, pueden generar que las labores que se estén realizando en el momento se vean afectas, ocasionando así que el nivel de producción baje y se ponga en riesgo su trabajo.

Su privacidad está en Riesgo:

Al no ser su computador personal, no tener una clave de seguridad y no es necesario tener el teléfono cerca para abrir la aplicación, cualquier persona que se lo utilice podrá tener acceso a los mensajes que haya recibido

Todos los archivos recibidos serán públicos:

Tenga en cuenta que a la hora de recibir mensajes y archivos, estos se guardan en el disco duro del computador, en el que cualquier persona pueda verlos a la hora de revisar las carpetas en donde se guarden. Por estos se les recomienda cerrar las sesiones y eliminar archivos recibidos antes de irse

Los mensajes con virus ponen en riesgo la seguridad de la empresa:

No estamos exceptos de recibir contenidos con algún tipo de virus (malware), ocasionando que se expanda por el computador de la compañía afectado el equipo y toda la información que se tiene

El uso que se le dé a WhatsApp web es su responsabilidad, por eso tenga en cuenta estos riesgos, para que no pase ningún contratiempo que afecte su trabajo y su privacidad.