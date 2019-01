Rodrigo Londoño: No saber nada de Iván Márquez me da mucha tristeza

Hace cinco meses que Iván Márquez abandonó el Espacio Territorial de Miravalle en el Caquetá y desde entonces solo se tienen noticias suyas a través de cartas que se divulgan por su cuenta en twitter. El paradero del exjefe de la delegación de paz de las Farc es desconocido y aunque estuvo hace unos días en Bogotá, no tuvo contacto alguno con los dirigentes del ahora partido político y por eso desde allí manifiestan que están sorprendidos por lo que ha pasado.

En diálogo con el programa Mimbre de RTVC, Rodrigo Londoño presidente de la Farc, aseguró que cuando se produjo esa noticia del abandono del Espacio Territorial pensó que era algo temporal.

“Pues sinceramente me sorprendió, no esperaba que lo hiciera y no nos dijo nada. Simplemente desapareció y hasta ahora no sé nada de él y me da mucha tristeza porque él le aportó mucho a este proceso y tiene mucho por aportarle”.

Recordó que Márquez fue para ellos fundamental para lograr la firma del acuerdo de paz y por eso indicó que se espera su pronto regreso y presentación a la Jurisdicción Especial para la Paz. “Jugó un papel muy importante y protagónico en La Habana como jefe negociador. Si vuelve le diré que aquí estamos para seguir adelante en este proceso de paz”.

Londoño calificó como entendible la inseguridad jurídica que siente Márquez después de la captura de Jesús Santrich y por eso se espera que después de resolver esa situación jurídica el exjefe de la delegación de paz reaparezca en público.