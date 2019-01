Conozca por lo que Robbie Williams cambia los cigarrillos

El cantante Robbie Williams ha dado la bienvenida al nuevo año con la determinación de dejar de fumar de una vez por todas, un hábito del que ya se desprendió durante un breve período tiempo coincidiendo con la llegada al mundo de su primogénita Teddy Rose, fruto de su matrimonio con la actriz Ayda Field, hace seis años.

En este sentido, y como él mismo ha revelado a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el intérprete cuenta ahora con dos poderosos aliados para vencer finalmente a la nicotina y, de paso, seguir cultivando su vena creativa: nada menos que las ceras y los libros para colorear que hasta ahora solo utilizaban sus dos retoños mayores.

"Estoy coloreando un poco, lo cual me viene muy bien porque necesito algo en lo que concentrarme para poder olvidarme del tabaco. El arte siempre ha tenido un efecto muy beneficioso en mi mente", asegura el artista, también padre de Charlton (4) y la pequeña Coco (cuatro meses) en la citada grabación.

Además de compartir con todos sus seguidores de las redes sociales el propósito tan saludable -y exigente, hay que decir- que se ha marcado de cara a los próximos meses, el que fuera vocalista de 'Take That' ha querido mandar ánimos y, sobre todo, comprensión, a aquellos que se encuentren en una situación similar a la suya y estén experimentando las muchas dificultades que entraña semejante reto.

"A todos los que se hayan decidido a dejar de fumar como yo, os animo a que no desistáis de vuestro objetivo. La lucha es dura y está llena de obstáculos, aunque por ahora yo lo estoy llevando relativamente bien. Diría que estoy en un grado de seis sobre diez en dificultad, pero en la última hora he sufrido ataques de ansiedad y me he sentido muy abrumado... Necesitaba salir un poco de casa para calmarme un poco", se ha sincerado en su mensaje a los internautas.