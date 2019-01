TeamDeLosTibios, el polémico debate político que se tomó Twitter

Yo también necesito la membresía al #TeamDeLosTibios porque no creo que la forma adecuada de hacer política sea pisoteando al que piensa diferente. @DanielSamperO @sergio_fajardo

Navarro y Mockus no son tibios, dlCalle y Claudia López tampoco.Sus posiciones son claras, conocidas. Fajardo sí es peyorativamente tibio, por acomodarse, por quedar bien con todos, por no fijar posiciones, por no jugársela por nada ni por nadie distinto a él y sus circunstancias https://t.co/CyY8A4Ny9c