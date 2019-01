Los polémicos nombramientos del presidente Iván Duque

El representante a la Cámara David Racero inició una investigación que ha publicado en su cuenta en twitter asegurando que los nombramientos del presidente Duque son contrarios a su discurso de posesión en donde manifestó que habría una renovación política y de que no iba a repartir mermelada.

Lamento darle la bienvenida al 2019 con la ampliación del hilo de los funcionarios "técnicos" que @IvanDuque ha ubicado en el gobierno, pero es necesario que en este año crucial, no solo votemos bien, sino que seamos auténticos pedagog@s políticos en nuestro barrio/comunidad. — David Racero 🇨🇴 (@DavidRacero) 2 de enero de 2019

1. Susana Correa, ex Senadora del @CeDemocratico, Directora del DPS. Famosa por haber ofrecido mermelada en el Congreso, en medio de las discusiones de la Reforma Política y porque dejó muy contento a exconcejal de La Cumbre, a cambio de lograr la alcaldía en elecciones de 2019. pic.twitter.com/eRJq5FMjIA — David Racero 🇨🇴 (@DavidRacero) 2 de enero de 2019

2. Juan Manuel Daza Iguarán, ex candidato a la Cámara de Bogotá en 2018, fue nombrado Viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior pic.twitter.com/zU2jeFGTEc — David Racero 🇨🇴 (@DavidRacero) 2 de enero de 2019

3. Eduardo José González Angulo, ex candidato al Senado por el @CeDemocratico , fue nombrado Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres pic.twitter.com/mWpDIDbySo — David Racero 🇨🇴 (@DavidRacero) 2 de enero de 2019

El legislador de los Decentes aseguró que, por ejemplo, todas las personas que han sido nombradas en las embajadas y consulados no son idóneas para estar en los cargos ya que no son de carrera diplomática y que incluso hay casos en los que no dominan el idioma del país a donde fueron enviados.

4. Fabio Aristizabal Ángel, ex candidato en 2014 a la Cámara por el @CeDemocratico y en 2018 al Senado por el mismo partido, fue nombrado Superintendente Nacional de Salud. pic.twitter.com/xtObpvuJJD — David Racero 🇨🇴 (@DavidRacero) 2 de enero de 2019

5. Carlos Alberto Baena, ex Concejal y ex Senador de @movimientomira, nombrado Viceministro de Relaciones laborales. No olvidar que en mayo de 2018, MIRA oficializó su apoyo político a la campaña de @IvanDuque ¿Mermelada? pic.twitter.com/X1p1SIObG1 — David Racero 🇨🇴 (@DavidRacero) 2 de enero de 2019

6. Emilio José Archila Peñalosa, primo del Alcalde de Bogotá @EnriquePenalosa, y quien había sido nombrado por el mismo Alcalde como miembro de la Junta Directiva de ETB, Capital Salud y coordinador de empalme, fue nombrado Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto. pic.twitter.com/g65LmQbFsw — David Racero 🇨🇴 (@DavidRacero) 2 de enero de 2019

Han sido 46 trinos en los que en cada uno explica el nombramiento que se hizo y por qué es polémico. Allí hay nombramientos diplomáticos, en organismos del Estado y entidades como Prosperidad Social.

Racero indicó que su investigación seguirá y que espera una respuesta del Gobierno porque, según él, todos estos nombramientos han causado malestar en el país.