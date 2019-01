Un año “álgido” para la Corte Suprema de Justicia

La vacancia judicial termina el próximo viernes 11 de enero, por lo que ya todas las altas Cortes y demás juzgados regresarán a sus labores normales. Y lo que se ve venir, al menos para la Corte Suprema de Justicia, es “un año álgido”, como lo dice su presidente José Luis Barceló.

El año lo empezarán con una decisión importante: permitir o no la apelación de la condena de 17 años de prisión del ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, luego del fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dice que se le ha violado su derecho a la doble instancia y sus derechos políticos.

Además, empezarán a verse los alcances de las decisiones de las nuevas Salas de Instrucción y Juzgamiento del tribunal, que se terminaron de consolidar al final del 2018 y que ya asumió procesos de ex congresistas y congresistas, así como de exmagistrados.

Sobre lo que viene, dice Barceló: “En primer lugar, las decisiones que en el trabajo investigativo debe adelantar la Sala Especial de Instrucción. Lo mismo, las sentencias que debe adoptar en primera instancia la Sala Especial de Juzgamiento: falta la sentencia de Ramos, falta la sentencia de Pretelt. No sé qué vaya a pasar con el ex magistrado Malo, si finalmente termina ratificando la acusación, el adelantamiento del juicio de él en la Corte Suprema de Justicia, en esa Sala Especial de Juzgamiento”.

El presidente se refiere al caso del ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien está a la espera de si lo absuelven o no de presuntos vínculos con paramilitares; al del ex magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, acusado de cobrar 500 millones de pesos para ayudar en una tutela a Fidupetrol; y al del ex magistrado Gustavo Malo.

Este último, fue acusado por el Congreso de la República por "el Cartel de la Toga". El ex magistrado por lo tanto, perdió su investidura y su proceso pasó a la Sala de Juzgamiento de la Corte.

En este 2019, la Corte Suprema también tiene que definir si finalmente el expresidente Álvaro Uribe tendrá que presentarse a indagatoria por presuntamente crear "falsos testigos" y deberá estar muy atenta a lo que será la reforma a la justicia.

En el alto tribunal también llegarán nuevos integrantes, pues Fernando Castro ya terminó su periodo como magistrado y salió, lo mismo hará Barceló, pero en el mes de marzo.